民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，台北地院法官2日凌晨3時許裁定柯無保請回，離開與妻子陳佩琪前往民眾黨立委黃珊珊汐止家中休息。黃珊珊今早在立法院受訪表示，昨天結果對柯文哲與柯妻陳佩琪來說應該是非常非常珍貴，今天請大家就讓他們好好休息，黃也透露柯身體狀況不錯。

黃珊珊表示，謝謝大家的關心，這幾天真的是很煎熬，陳佩琪現在的確是在休息，因為陳佩琪這幾天她自己也被外界汙衊，這對她來說當然壓力非常大，現在是讓她好好休息，謝謝大家關心，昨天結果對他們來說應該是非常非常珍貴，今天請大家就讓他們好好休息。至於柯身體狀況，黃回應，主席身體狀況應該也還不錯。

對於為何柯文哲沒有回家，反而到黃珊珊的住處？黃珊珊解釋，這幾天陳佩琪在她家休息的原因，就是因為媒體都在柯文哲家門口守候，所以他們沒辦法出門，因為記者在底下也影響到鄰居。他們知道如果柯文哲昨天晚上回家，媒體今天大概又把裡面堵得密不通風，而且可能也會吵到柯文哲休息，所以先讓他做安靜的休息。