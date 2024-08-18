【全程字幕】要黃珊珊善後代表不會被開除？ 柯文哲沒說死：誰的責任誰來扛 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金作假帳疑雲，時任競總總幹事黃珊珊、財務長李文宗及承辦會計師端木正16日被送中評會議處無結論，本周3人將致中評會出席說明。資深媒體人黃暐瀚認為，柯文哲至今並沒有對黃珊珊說重話，顯然仍力挺，因此，誰想砍掉她都很困難。

柯文哲政治獻金風波爭議越爆越多，黃珊珊、李文宗及端木正雖被移送黨中評會議處，但16日開會討論超過2小時仍無處分結論。對此，黃暐瀚16日在政論節目《57爆新聞》中指出，除名、停權或不除名也不停權等3選項都沒有發生，必須等本周再召開中評會，讓他不禁直言，柯文哲根本在挺黃珊珊。

黃暐瀚進一步說道，民眾黨16日召開中評會前，柯文哲並沒有說重話，顯見仍非常支持黃珊珊，因柯昔日面對同黨前立委蔡壁如等人陷爭議時，並不是這樣的對待方式。

綜合上述分析，黃暐瀚認為，柯文哲與黃珊珊的緊密程度沒有鬆動，目前看來柯並沒有想讓她離開不分區立委或離開重要核心幕僚的位置，因此誰想砍掉她都很困難。