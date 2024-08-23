民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，近期仍無法平息爭議與外界議論；對此，民進黨團今（23日）表示，柯文哲總統大選政治獻金可說是一團亂帳，民眾黨內任何人做說明都不易讓外界理解，綠黨團提議交由外部監督力量，比如直接交給會計師公會查核。

民進黨立院黨團書記長莊瑞雄指出，柯文哲參選總統政治獻金是一團亂帳，甚至連他個人跳出來，可能也不容易讓社會知道當初申報的原貌，不如直接由外部，例如委託會計師公會或社會能接受的第三方公正人士去做查核，還不會有這麼大的風波，這是民眾黨家務事，只能這樣建議。

民進黨立院黨團副幹事長林楚茵說，柯文哲在面對選舉期間的帳務問題，講也講不清，而柯文哲要面對的是如何不被政治性封殺，必須把所有黨產、私產做一個清楚交代。

針對柯文哲夫人陳佩琪近日遭爆為兒子看上億的豪宅，對此，林楚茵提到，每個人都有去看房的權利，但在這關鍵時刻，尤其在民眾黨身陷亂帳、爛帳時，實在是非常敏感，面對媒體也必須好好澄清解釋，甚至是外界對於曾經的總統候選人需要了解的。