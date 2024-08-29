民眾黨主席柯文哲政治獻金案纏身，又遭爆以4300萬購置立院鄰近商辦。民進黨台北市議員何孟樺批評，柯文哲至今講不清楚金流，還聲稱要提告木可公司，召開記者會只是博取還認為柯文哲可信的民眾的同情，民眾黨既然要告也應該同時向時任財務長李文宗、柯文哲提吿背信罪。

何孟樺分析，從來只有聽過「以訟止謗」，柯文哲卻是「以訟止危」。柯文哲召開記者會的目標只有1個，就是博取還認為柯文哲可信的民眾的同情，講不清楚木可公司3963萬金流，民眾黨乾脆宣稱有750萬是誤登灌水，有1500萬是爭議款項，還要提告木可公司。

何孟樺質疑，民眾黨怎麼會只和木可公司做履約爭議的訴訟，按民眾黨說法，指派李文宗擔任財務長的柯文哲，還有同時身兼財務長與疑似木可公司總經理的李文宗，很顯然有背信罪嫌。民眾黨先提告會計師端木正，讓自己成為沒有會計師敢簽證的政黨，以此無限推遲「補正」的時間，如今又炮制與木可公司間有履約爭議，提告木可公司。

她直言，提告木可只是故技重施，把訴訟當作卸責與阻止質疑蔓延的手段，好掩飾自己說不清木可公司的款項。更重要的是，用這些煙霧彈，繼續掩飾李文宗的關鍵角色。她也建議民眾黨，既然要告，1次告好告滿，不要只告木可公司，也應該同時向李文宗、柯文哲提出背信罪的告訴。