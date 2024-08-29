民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，時任柯競辦副總幹事陳智菡今在澄清記者會表示，對於競總給木可高達1500萬元授權金，競總與木可對於授權金認定有很大的落差，要求木可返還溢收金額1360萬元。對此，民進黨立委王定宇質疑，柯文哲為何要成立木可公司，讓木可抽走1500萬元授權金？柯文哲沒有誠實說的就是，「木可和競總的老大就是他自己」，如果不是被查到，怎會要吐錢回民眾黨？

王定宇今在臉書發文批，柯文哲認了，為了節省人事費用，「木可公司」的人就是競選總部的人，互相支援，根據政治獻金申報資料顯示，木可部分員工的薪水也是由競總的政治獻金去支付，那既然人力都是競總的人，柯文哲為什麼要成立木可公司，讓這家公司抽成抖內小物1億5千萬的10％，抽走1500萬的「木可」授權金？這些不合理金流，如果沒有被揭露，根本沒有要追回，而木可的數千萬盈餘最終去處到底是哪裡？

王定宇也質疑，「好奇怪喔，獨立公司為什麼可以讓柯文哲替它宣佈結束營業」，為了節省人事費用，競總和木可通通一樣人馬，為什麼比較貴的律師反而是二邊各自都有？柯文哲沒有誠實說的就是，「木可和競總的老大就是他自己」，根本就是柯文哲的公司，如果不是被查到，怎會要吐錢回民眾黨？現在想用左手還右手1300多萬，來危機處理，不會追不回來的啦！

對於購置商辦一事，王定宇認為，如果是立院黨團需要空間，為什麼台玻那棟房子還要提供給「獨立不相干」的木可公司和兒子的智堯公司，怎麼不提供給黨團用，然後用現金急著用柯文哲個人名義買間商辦。

他進一步質疑，用政黨買，產權屬於政黨平時就要向主管機關申報財產，「買在個人名下，沒有選舉或不選的時候，就洗走了。」而且現在所收的租金有歸給民眾黨嗎？未來民眾黨要不要付租金給業主柯文哲。