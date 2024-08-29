民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金爭議，時任柯競辦副總幹事陳智菡今在澄清記者會表示，對於競總給木可高達1500萬元授權金，競總與木可對於授權金認定有很大的落差，競總認為應該是140萬元，要求木可返還溢收金額1360萬元。

陳智菡表示，善後小組將競選總部支出給木可的項目逐一列出，有16比款項進入，其中有一筆木可捐獻給競總 100萬元，但當年度木可不符合捐款條件，因此退回，其他15筆都是由競選總部支出給木可公司。

陳智菡說，將比較大比項目分類統計，商品部分有1000多萬支出，另外有影音製作、租車，還有一筆授權金，媒體多所討論，為何有高達1500萬元授權金，這筆金額也是善後小組非常想要了解的項目。

陳智菡說明，察覺到支出木可15筆款項總計3200多萬元，善後小組認為1500萬授權金有過高狀況，從柯文哲、競總、木可，三方關係說起，大選期間，有非常多外部廠商與競總聯繫，希望取得競總或柯文哲本人授權，要來製作小物，同時有非常多協助選戰的需求，有行銷、宣傳等事宜。

陳智菡說，2022年木可公司成立，董事長是李文娟，柯文哲當時將自己的肖像權授權木可公司，委託木可公司統一對外進行相關外部廠商授權，有肖像權才能進行小物製作事宜，同一時間，2023年5月20日競總成立，需要木可來協助選戰相關需求，競總與木可訂定契約，雙方是友好合作關係，木可做公關、宣傳、小物等繁瑣事務委由木可來協助，這就解釋為何要給木可作業處理費、授權及委託金額。

陳智菡說明，有兩個約，第一個約，是柯文哲授權個人肖像給木可公司，另一個是競總與木可簽訂合作契約。

陳智菡指出，柯文哲授權給木可全權處理肖像權，因此收取肖像權費用，從去年一直到今年總計是450萬元，當時柯文哲認為，取之於社會用之於社會，全部用於民眾黨事務，及捐助公益使用。

陳智菡說，2023年5月成立競選辦公室、開立政治獻金專戶後，委託木可協助處理宣傳小物、外部宣傳等事宜，競總與木可公司簽約，競總會提撥小物銷售總額不高於10％來給木可公司作為授權費用，授權費用為何高達1500萬元，查帳過程中，善後小組不斷詢問木可公司，到底授權費用來源項目及憑證，發現木可與競總對於授權金的理解，出現非常大落差。

陳智菡解釋，針對「抖內換小物」委託木可處理管理相關費用，政治獻金主要分為兩塊，一塊是純捐款，支持者用現金或匯款等方式，直接捐到政治獻金專戶。

陳智菡說，另一塊是抖內換小物，介於第三方支付平台，上去抖內換取小物作為紀念品，當中落差出現在這，競總製作小物成本1400萬元，按照契約上面精神，原本設定的是成本1400萬元的10％、140萬元可以提供木可做為授權管理費。

陳智菡表示，但木可公司認為是整個全部抖內換小物，在第三方平台上所有的金額，也就是高達1.5億元的10％、1500萬，競總主張139.9萬元，木可主張1500萬，「這當中的落差，我們感到無法接受」。

陳智菡說，木可公司主張捐款換小物所產生的募款總額10％，競選總部主張小物總值10％為作業管理費，下一階段，善後小組要求木可公司退回爭議款項1360萬元，也就是委託處理作業費，應該是140萬元，木可總共向競總收取的1500萬元，因此應該返還溢收金額1360萬元，除了授權金，其他交易往來合約與交易名義，委由律師依法律程序後續處理，儘速返還爭議款項。