民眾黨主席柯文哲陷政治獻金等爭議，他今天（29日）下午道歉並宣布向黨請假3個月，並申請自動調查。時任柯競辦副總幹事陳智菡今也說明指出，柯文哲授權給木可全權處理肖像權，因此收取肖像權費用450萬元，當時柯文哲表示，將全部用於民眾黨事務及捐助公益使用。媒體人黃揚明表示，如果8月中旬前事件發生時，柯文哲就說清楚木可支付給柯文哲450萬元的授權金，會捐給黨務使用，那可能還有救。

黃揚明今(29日)在臉書粉專貼文表示，一個總統候選人因為授權肖像權給特定公司，結果自己選總統時，還得由競總付錢給這家特定公司，且特定公司的負責人是競總財務長的親人，這種結構實在很溫馨。

黃揚明接著指出，如果8月中旬前事件發生時，就說清楚木可支付給柯文哲450萬元的授權金，會捐給黨務使用，那可能還有救。現在被檢調查出，才這樣說，那就比較像是危機處理的說詞而已。

黃揚明點出，同樣的，買商辦這件事並沒有違法的問題，但為什麼不先主動公開？天下武功，唯快不破。危機處理反應越快，才能把危機化為轉機。現在已經是政治獻金風波爆發的第20天，現在說什麼，都太慢了。