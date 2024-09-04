有「貴婦版大S」稱號的夏黃廉盈與夜店大亨、美商Supperclub創始人夏天倫離婚3年；原本當時兩人好聚好散，未料近日因夏天倫爆料前妻偷小孩280萬紅包錢，導致事情全面失控。昨(3日)夏天倫再度抱怨前妻，說請夏黃廉盈帶孩子去打疫苗，夏黃廉盈回頭還跟夏天倫「請款」，讓他傻眼。

夏天倫最近在網上接連爆料前妻的不是，據《鏡週刊》報導，夏天倫表示目前還在跟前妻談判中，他提出的要求包括拿回孩子的紅包錢並公開道歉，且要求前妻去除所有自媒體上的前夫姓氏「夏」等，若沒談判好可能就會選擇報警。而對此，夏黃廉盈目前人在國外，求證她回應時，她先發出無奈的笑聲，表示暫時會停止所有工作。

夏黃廉盈回應再給她一點時間會正式回應此事。（圖／中時資料照）

夏黃廉盈強調，目前還沒對外正式發言，是由於「做為媽媽有很多要考慮的地方」，希望外界再給她幾天，再統一做出回應。而這段期間，夏天倫仍不斷在Threads分享離婚後的心情，他引用蘇格拉底名言，自嘲：「無論如何都要結婚；如果娶到一個好妻子，你會變得幸福；如果娶到一個壞妻子，你會成為一位哲學家。」但最後還是鼓勵大家結婚生子，認為有了小孩還是非常有成就感的體驗。

夏黃廉盈因外型被封為貴婦版大S。（圖／中時資料照）

眼見夏天倫不斷爆料，有網友私訊他笑說：「感謝你讓全台灣老婆瞬間加分」。他高EQ說：「能讓全台老公多珍惜好老婆也算是值得了」，接著疑似又批評前妻，「難得爸爸出國工作拜託她帶孩子去打已約好的第三劑hpv疫苗，打完了，還好意思跟爸爸請款？」反問到底是什麼樣的女人才會做出這種事。

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