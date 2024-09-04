星宇航空事業蒸蒸日上，創辦人「K董」張國煒聲量極高，本人身兼管理職外，更是一名優秀的機師，甚至許多網友提出疑問時，都會釣出「野生K董」出面回應。日前張國煒就曾表示，來應徵空服員的人，若是說出5個字，就會立刻被刷掉。

空服員可說是女性最嚮往的職業，但也負擔極大的工作壓力，以及生理時鐘的不適，除了學歷外，也必須具備能流利用英文交談的技能，一般航空規定，空服員多益必須要有550分以上，星宇航空則更為嚴格，須達到600分才能通過拿到面試的門票。

根據《今周刊》報導，張國煒表示，航空業充滿挑戰，沒有固定休假，還必須付出大量時間與努力，他強調應徵者需要對業界有深入的了解，並且持續學習，若應徵者被問到為何想當空服員，說出像航空迷「想環遊世界」的答案，他就會立刻刷掉。

張國煒本人相當親民，過去幾個月曾有網紅詢問為何飛機沒有可對外觀看風景的攝影機，以及遭質疑飛行技術不佳時，本人都出面一一解釋原因，更曾在去年超過300名旅客因強風因素滯留在日本時，親自開飛機到日本向旅客賠不是，並承諾來回機票全免，獲得日本網友一片好評。