長榮集團創辦人張榮發8年前過世，將140億的遺產全留給2房張國煒，大房三子提出遺囑無效訴訟，但最高法院日前宣判，張榮發遺囑有效確定。有媒體撰文分析，張國煒獨得140億遺產後，接下來恐面臨兩難困局。

根據商業周刊分析，目前星宇只有26條航線，是華航、長榮航線數的三分之一，由於疫後受惠報復性出國趨勢，自然不會去想圍剿後進者，但萬一接下來市場恢復到疫情前的常態，業者開始大打價格戰，星宇很可能變成被圍堵的對象。

商業周刊報導，長榮大學航運管理學系教授黃泰林表示，星宇計畫加入全球第三大航空聯盟「寰宇一家」（Oneworld），台灣航空業未來將從個別公司的競爭升級為聯盟對抗，競爭勢必加劇。

黃泰林續指，對張國煒來說，這是典型的兩難，他很清楚，自己不能跑得太慢，必須在最短時間內盡可能籌資、快速擴大航班規模，讓對手無法聯手消滅它。但反過來說，如果星宇跑得太快，華航、長榮航也有可能提早動手，以避免養虎遺患。

至於華航、長榮航何時反擊？一名航空業者分析，關鍵在於這兩家航空公司的高等艙位旅客，是否有明顯的跡象跳槽到星宇，「主力商務客群動搖與否，將是開戰關鍵。」