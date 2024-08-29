針對民眾黨求助台北會計師公會協助查核政治獻金遭拒一事，民進黨立委王定宇昨（28）日稱民眾黨可找擁有會計博士學位的國民黨主席朱立倫幫查帳，國民黨發言人楊智伃則以「房東與房客」的緋聞回酸，讓前立委蔡正元不禁讚其功力深厚，令人「刮目相看」。

柯文哲政治獻金風波纏身，為完成正式的會計師簽證，民眾黨日前發函給台北市會計師公會，請求派員協助查核，未料北市會計師公昨發聲明表示會員均無意願接手；民眾黨發言人吳怡萱對此強調，會持續尋找第三方簽證會計師。

對此，王定宇昨點名民眾黨可考慮找朱立倫幫忙，在查帳達成「藍白合」；楊智伃則表示，朱立倫黨務工作忙碌，沒時間幫忙，更稱國民黨不會去問王定宇，要不要教柯文哲管理「房東、房客」關係。

蔡正元對於楊智伃這番言論表達肯定，並認為國民黨發言人講話風格總是風輕雲淡、不痛不癢，很難抓群眾眼球；不過他認為楊智伃的發言別具特色，這段回應王定宇的發言功力深厚，令人刮目相看。

王定宇2021年曾被爆出與民進黨台北市議員顏若芳同居，當時王回應「兩人就是房東、房客的關係，太太也知道」，不少人此後便經常以「房東與房客」關係狠酸王。