民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金假帳風暴，黨內掀起檢討聲浪。有「柯黑大將軍」封號的民進黨立委王世堅認為，柯文哲在政治上已經被判了死刑，因為這些事情連在一起就達到社會性死亡，他建議，民眾黨不要再讓鷹派的人來領導，應該要導向正確的方向。

王世堅分析，未來3年半，民眾黨8席立委還是可以發揮關鍵少數，希望民眾黨可以好好針對政策法案跟民進黨來研商，如果一味跟國民黨合作，一起推動不合理的法案，對他們當然不好，例如，國民黨他們要通過《黨產條例》，如果民眾黨還跟國民黨合作，會被社會所唾棄。