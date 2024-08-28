民眾黨主席柯文哲砸4300萬買商辦，引起軒然大波。民進黨立委王世堅今批評，這有公開透明嗎？偷偷摸摸要欺騙社會大眾，也欺騙了自己的黨，柯文哲已經是社會性死亡、政治死刑，柯文哲自己宣告自己的死刑。

王世堅認為，柯文哲當初標榜白色力量、公開透明、清廉誠實，用選舉補助款也好，或者選舉結餘款也好來購買商辦，而且是個人名義，等於添置個人資產，這有公開透明嗎？

王世堅怒問，「你事前有講嗎，你有跟你的黨內說分明嗎，有向社會大眾宣告嗎，通通沒有，你就神神秘秘的，夜黑風高的時候就去買了，可見你就是偷偷摸摸，要欺騙社會大眾，也欺騙了自己的黨」。這樣的作為，柯文哲已經是社會性死亡、政治死刑，柯文哲自己宣告自己的死刑。

王世堅在《中午來開匯》專訪透露，當時民進黨完全幫助柯文哲，認為要在首都選上市長，成功不必在我，希望有一股白色清流，看到最近的發展，不勝唏噓，即便對柯文哲作為有批評，但認為柯至少不貪汙，表面上沒有貪汙，但卻是不正當，買商辦登記在名下就是柯文哲財產，沒違法但是不正當，甚至不道德。

王世堅說，小草含辛茹苦過生活，把政治寄望放在柯文哲身上，當柯文哲說民眾黨快破產，趕快匯錢給柯文哲，即便是選舉補助款，也不該這麼大剌剌，要不然當時可以公佈，可以看出商辦已經在出租，等於把這些錢收租，這個都非常不妥沒有正大光明，如果知道有那麼多結餘或補助款，為什麼要跟小草喊窮。

王世堅認為，現在三大案都在查，柯文哲社會性死亡，政治獻金法法律上沒傷到柯文哲，因為30條規定，頂多罰款120萬，若有使公務員登載不實、偽造文書，因為是初犯，一般會判很輕易科罰金，法律目前傷不了柯文哲一絲一毫，但在政治上等於宣判死刑。

王說，先是首都市長，再來是總統，即便2026到任何縣市參選，參選基礎、道德基礎與正當性非常重要，到時候人家質疑錢要怎麼安排？喊窮的時候大家是信還是不信，公開透明清廉誠實，在這次購置房產沒有做到。

對於為何要找柯文哲賭高空彈跳，王世堅說，他自己上節目講了一些看法，柯文哲就講狠話說賭吞曲棍球，他是被動的，他就說要賭就賭大的，要賭可行的，高空彈跳敢不敢？他表示自己不是落井下石，是釋出溫暖，這10年來只跟柯文哲吃一次飯，就是便當會，所以他就回送柯文哲一個便當。

王世堅表示，柯文哲10年前選市長，連勝文住帝寶，柯文哲不斷肯定巢運，說選上市長幫無殼蝸牛、青年朋友找房子，現在還沒幫青年買房子，先幫兒子找豪宅當新房，要不是新聞曝光，搞不好就買下去，當初說的跟後來做的不一樣，8年市長任內有蓋社宅沒錯，有很多說得多做的少。

王世堅說，現在已經3個禮拜，柯文哲標榜要跟藍綠分庭抗禮，領導能力那麼差，憑什麼與藍綠分庭抗禮，基本對黨的管理都搞成這樣子，兩大黨有不對的地方，大團體都有不好的人，只是看起來，白色力量好像是烏合之眾，認識民眾黨立委黃珊珊20幾年，台大法律系，怎麼來去白色黨，馬上變成沒有特別突出，柯文哲有一些問題要解決。