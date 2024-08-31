揭高雄國賓都更容積率破千 蔡正元：只辦台北是政治追殺 @ChinaTimes

京華城案持續延燒，前立委蔡正元表示，現在的爭議是台北市政府給京華城的「獎勵容積率」20％以及「移轉容積率」30％有無「不法圖利」，這就是爭論的所在，也是羅織罪狀的所在，「合法圖利人民」無罪、「不法圖利商人」有罪，高雄國賓都更容積率1142％，辦台北案、高雄為何不辦，「很明顯就是政治追殺和迫害」。

蔡正元表示，京華城原本是唐榮鐵工廠，屬於第三種工業區，由於時任台北市長陳水扁很清楚，台北市區向東發展因此該土地不再適合當工業區使用，於是同意變更爲容積率560％的第三種商業區俗稱「商三」，但陳水扁「不法」自創附帶條件，要求京華城捐地30％蓋公園及布偶館，京華城只好照做。

他說，後來台北市長換人，有後任市長認爲捐地的容積率要沒收，商3法定容積率應該打7折，只應給容積率392％，京華城就變成全台灣唯一法定容積率只有392％的商三土地，這個轉折實在很怪異，從此種下京華城與台北市政府有名的「容積率戰爭」。

蔡正元指出，最後監察院糾正台北市政府，認定法定容積率應該560％，台北市政府只能認慫，確認京華城的法定容積率是560％，但現在問題來了，每一棟建築物除「法定容積率」外，還可以有額外的「獎勵容積率」和「移轉容積率」，這個獎勵容積率以20％爲限，亦即只能有容積率672％。

他表示，目前京華城的規劃設計就是以672％爲基礎，另外還有「移轉容積率」，最後加總不得超過1.5倍，亦即容積率最多是840％，至於「獎勵」和「移轉」雖說「法有規定」，但這個「規定」有給市政府很大的裁量空間。

蔡正元強調，現在的爭議是台北市政府，給京華城的「獎勵容積率」20％以及「移轉容積率」30％有無「不法圖利」，這就是爭論的所在，也是羅織罪狀的所在，「合法圖利人民」無罪「不法圖利商人」有罪，「民進黨當權你猜會怎麼說」？