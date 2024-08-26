前民眾黨立委蔡壁如24日表示，她很期待在2026，黨中央一直被稱為什麼戰狼的人，要出來戰、出來選；民眾黨立院黨團主任陳智菡回應，柯文哲交付給她的任何任務都是全力以赴執行，也質疑蔡壁如，有給職顧問是準公務員身分，不得涉入政黨活動。前立委郭正亮直言，公務員兼職有灰色地帶，「不過我覺得陳智菡也很無聊，去惹這種事情幹什麼？」

前民眾黨立委蔡壁如24日在網路節目《壁咚政治》表示，她很期待在2026，黨中央這些很有話題、很常上節目、一直被稱為什麼戰狼的人，既然是戰狼，就要出來戰、出來選，這是責無旁貸的任務。

有戰狼稱號的民眾黨立院黨團主任陳智菡回應，根據她過去擔任北市府顧問的經驗，有給職顧問是準公務員身分，不得涉入政黨活動，因此無法參加民眾黨高層黨務工作，因為蔡現在擔任台中市府顧問，在該訪問中可能有些因果錯置的地方。

至於她有沒有要投入選舉，陳智菡強調，她加入民眾黨之後，柯文哲交付給她的任何任務都是全力以赴執行，過去是如此，未來也是如此。

蔡壁如26日指出，自己都利用下班或假日時間上節目，目前皆遵照人事處規定，未來也是如此，更說萬一市府要她辭去有給職市政顧問，她亦不會戀棧，會「知所進退」；中市府則說，蔡目前尚無違反規定，也已將相關規定向其說明。

前立委郭正亮26日在中天電視《大新聞大爆卦》直言，法律確實有灰色地帶，利用下班時間可以參加別人節目沒問題，但這次是自己的節目，有人質疑是否屬於兼「職」？所以有人去檢舉。

「蔡壁如可能不想讓盧秀燕尷尬困擾，因此就請辭」，郭正亮認為，這有灰色地帶，因為蔡壁如並沒有成為電視台「有給職」，電視台也沒有付錢給蔡壁如，純粹靠流量，如果又把流量捐出來呢？也可以說這是個人興趣！「不過我覺得陳智菡也很無聊，去惹這種事情幹什麼？」