智利首都聖地牙哥國際機場27日晚間有一名旅客得知自己無法登機，持鐵鎚怒砸航空公司櫃檯，引人側目。

詐騙犯罪在世界各地時有所聞，受害者眾，有的人錯愕無助，有的人積極自救，也有人反應超級激烈。智利首都機場發生一起極為嚴重的暴力事件，一名旅客到航空公司櫃檯報到時獲知自己不能登機，因為他持有的機票竟是假的。男子當場暴怒，竟拿了隨身攜帶的鐵鎚狂敲狂砸櫃檯，火爆程度讓機場大廳旅客紛紛走避。

綜合美國《紐約郵報》周四（29日）報導，智利時間周二（27日）晚間，首都聖地牙哥的新普達韋爾國際機場（Nuevo Pudahuel Airport）的美國（American Airlines）櫃台有一名男性旅客報到時與機場櫃台人員發生爭執，因為櫃台人員告知他不能登機。

Hombre destruye stand de aerolínea en el aeropuerto de Santiago de Chile? Que paso??? pic.twitter.com/OkwVr1ztaD — JOSE MANUEL BRITO (@Jmbs90) August 28, 2024

這名預計搭乘美國航空班機到邁阿密轉機飛往海地的男子當場暴怒。他忽然翻開隨身包包取出一把鐵鎚，接著爬進櫃台開始到處亂敲亂錘，同時不斷狂吼大叫，他邊吼邊重擊櫃檯後方懸掛顯示航班資訊的螢幕，而且逐個敲打，一個也不放過，十多個螢幕瞬間一片黑暗。他不僅在櫃檯跳腳，也「順便」敲壞了櫃檯的電腦螢幕，甚至把電腦主機掃下桌。

在場不少旅客拍下此人暴走過程，有人害怕趕緊走避，畫面外還傳來小孩子的哭聲。後來機場警衛人員將他制服交由到場的憲警處理。不少網友問了相同的問題：「他居然隨身帶著鐵鎚準備登機？這樣能通過安檢嗎？」

[AHORA] Pasajero extranjero, frustrado por no poder abordar su vuelo, destrozó a martillazos 🔨🔨🔨 las pantallas de acceso a vuelos internacionales. ¡Insólito, viva Chile ! #Aeropuerto #Santiago #Chile pic.twitter.com/BIrZtscqqz — Juan Pablo García Plaza (@jotapegarcia) August 27, 2024

智利「合作廣播電台」（Radio Cooperativa）、網媒BiobioChile等媒體27日報導，網友分享這個暴力現場時免不了猜測男子暴怒原因，大致上有3種假設：第一，行李超重要額外付費；第二，沒有簽證無法登機；第三，在網路上買的機票到櫃檯才發現是假票，因為機場櫃檯查不到他的訂位記錄。最後，警方證實，這名海地籍男子供稱自己買到的聖地牙哥飛往邁阿密機票是假的，他到了機場才得知此事，而且因此無法返回祖國，一怒之下就上演激烈的破壞舉動。

根據機場當局估計，這名瘋狂發飆的乘客造成的損失大約2萬美元（新台幣約64萬元）。美國航空發言人證實確有此事，並稱聖地牙哥當局已接獲通報到機場大廳處置一名「擾亂秩序的人士」。發言人表示，美國航空感謝現場團隊專業處置，對於客戶受到的不便也表達歉意。