泓德能源為全國第一家於創新板上市並掛牌交易（2023/3/6）的能源公司，也是全國第一家於創新板送件申請（2024/3/14）轉板改列一般上市的公司。2024年4月12日經審核通過核准改列一般板，轉板前被納入MSCI全球小型指數成分股，顯見泓德能源實力與財務表現深獲臺灣證券交易所、國內與國際投資人肯定。

泓德能源與壽險及策略合作夥伴籌組四大綠能資產管理平台，包含以地面型光電為主的星泓電力、以漁光為主的星?電力、以表前儲能為主的星德電力，以及今年甫成立以光、儲為主的富邦能源，未來管理資產總金額預計超過650億，為全台最大綠能資產管理平台。旗下以電站維運為主要業務的子公司「泓博能源」，截至2023年底的維運容量為310MW，其所提供的太陽光電系統之維運服務，已取得國際第三方認證機構TUV NORD AAA認證最高等級肯定。專業養殖團隊「星源漁業」，將台南七股的日運場案打造為台灣指標性漁電共生案場，來自台灣產官學界與海外觀摩的參訪川流不息，去年首次收成即有逾10萬臺斤豐碩成果。

泓德能源推出自有品牌TITAN，包含智慧綠能管理平台、表前／表後儲能與充電樁相關設備，以及充電專用站等軟硬整合與場域整合服務。智慧綠能管理平台TITAN，串聯旗下所有解決方案與表前／表後設備，提供光電、儲能、輔助服務、售電與電力交易雲打造能源物聯網平台，並開發智能選址、智能維運、預測與風險分析和交易策略等AI應用。子公司「星佑能源」聚合表前與表後資源，不僅可以上線參與日前輔助服務市場，更可因應最新系統應用或電力市場規則，為業主客製化能源管理系統與控制策略，並運用AI預測技術訂定投標策略以最大化案場效益。

負責綠電購售的子公司「星星電力」為台灣前三大售電業者，累計至今年6月的綠電轉供總合約度數超過141億度，轉供據點超過1,800個，憑證張數超過45,080張。受惠於能源署開放光電二、三型發電業者可透過售電業轉售綠電，今年7月1日正式轉供13個三型電廠綠電並移轉憑證給23個用電戶，不僅是星星電力多對多首例，同時也創下業界最高速紀錄，達成發電業者、售電業者與用電業者三贏局面。子公司「星舟快充」為全方位充電營運商，提供充電設備銷售、充電站營運與加盟等服務，並持續與全家便利商店、全聯福利中心、城市車旅等知名連鎖品牌合作，截至今年上半年已開發72個充電站，下半年也將正式上線2個分別位於桃園和台中的充電專用站。

泓德能源成功開創事業版圖，深耕台灣同時著眼海外電力自由化市場，是第一家打入日本儲能系統容量市場的台灣公司，成功拿下標案並取得日本政府20年補貼金額。另與澳洲電力零售商ZEN Energy簽定備忘錄，將攜手合作包含光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、虛擬電廠（VPP）合作和儲能案場開發。日前更延攬前麥格理集團資產管理綠投資部門董事總經理陳明信博士出任澳洲、日本兩家海外子公司董事長，透過陳博士超過40年於再生能源與基礎設施領域的豐富經驗，加速泓德能源海外市場拓展，複製台灣經驗邁向國際智慧電力公司。