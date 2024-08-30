大陸央視網報導，大陸自主設計建造，全球單罐容量最大的液化天然氣儲罐群——中國海油金灣「綠能港」二期項目8月30日建造完工，顯示華南地區規模最大的天然氣儲運基地全面建成，將大幅提升粵港澳大灣區和華南地區的天然氣供應保障能力。

5座27萬立方米液化天然氣儲罐投產後，金灣「綠能港」液化天然氣年處理能力將達700萬噸，相當於氣態天然氣100億立方米，可滿足3000萬戶居民一年的生活用氣需求，可發電500億度。

在廣東珠海高欄港，5座高度相當於20多層樓、直徑近百米的全球最大液化天然氣儲罐，經過37個月的建造現在已全部建設完成，進入投產前最後的調試階段。

金灣「綠能港」項目位於廣東省珠海市金灣區，包括一期3座16萬立方米液化天然氣儲罐和二期5座27萬立方米液化天然氣儲罐，總罐容達183萬立方米，是華南地區規模最大的天然氣儲運基地。

中國海油金灣「綠能港」二期項目部經理沈柏任指出，專案全部投產後將與荔灣3-1、惠州21-1、番禺30-1等海上氣田形成互補，供氣覆蓋廣州、佛山、珠海、中山、江門等城市，保障粵港澳大灣區和華南地區能源安全。