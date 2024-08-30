日本三得利（Suntory Beverage & Food）29日宣布，9月將在日本逐步推出「碳中和自動販賣機」。販賣機透過取得「FIT非化石能源證書」（FIT Non-Fossil Certificate），將使用電力轉換為再生能源，實現碳中和的目標。

「FIT非化石能源證書」是用於證明電力來源屬於非化石能源，證書記載電源的屬性資訊，能夠彰顯電力的環境價值，並且有助於企業實現100%再生能源的營業目標。

日本三得利食品國際公司推出「碳中和自動販賣機」，同時也是響應再生能源政策的具體措施之一。「碳中和自動販賣機」擁有非化石證書，目前獲得SBTi、CDP、RE100等國際可持續發展組織認可。未來，該公司將在自動販賣機上張貼「非化石證書已獲得」及「二氧化碳排放量實質歸零」宣傳標語，吸引消費者關注。

另外，台灣環境部於29日發出公告，依據氣候變遷因應法發布「碳費收費辦法」及「自主減量計畫管理辦法」，並宣布「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」完成碳費制度3項配套子法，宣告台灣正式進入碳定價時代。

環境部強調，碳費徵收目的為加快、加大減碳腳步。碳費制度上路後，碳費徵收對象都能提出自主減量計畫，推估2030年可減少37百萬公噸二氧化碳當量(CO2e)，約相當於2005年排放量的14%。

各國紛紛推出永續政策作為，台灣也不例外，而推出目的皆是希望能夠永續地球、家園。除了國際政策制定外，大眾也可以從日常生活中減少碳排量，創造多贏局面。