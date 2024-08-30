彰化地檢署持續追查彰雲綠能弊案，28日再度查扣該案被告另1筆犯罪不法所得950萬元。（彰檢提供／葉靜美彰化傳真）

彰化地檢署偵辦雲林縣二崙鄉、彰化縣竹塘鄉綠能弊案，本月20日在相關處所查扣現金727萬餘元，雲林縣二崙鄉長鍾東榮、二崙鄉代會主席楊世彬、彰化縣竹塘鄉代會主席林淑女、蔡男、江男等5人收押禁見，28日再查扣到950萬元，目前查扣不法所得金額達到1677萬元。

彰檢日前偵辦彰化縣竹塘鄉長蔡碩任及代表會主席林淑女，以及雲林縣二崙鄉長鍾東榮與代表會主席楊世彬等涉及綠能貪瀆案件，本月20日發動搜索行動，動員214人同步搜索48處、動員檢察官多達14人支援，徹夜進行訊問41人、查扣現金727萬餘元。

其中，雲林縣二崙鄉長鍾東榮、二崙鄉代會主席楊世彬，彰化縣竹塘鄉代會主席林淑女、蔡男、江男等5人聲押獲准，竹塘鄉長蔡碩任120萬交保候傳，其餘人以10萬元至120萬元不等金額交保。

檢方在聲押鍾等5人獲准後，檢察官陳鼎文持續追查，28日再度查扣該案被告另1筆犯罪不法所得950萬元，目前此案查扣不法所得金額達到1677萬元，目前全案尚在偵辦中。