彰化縣傳出禽流感疫情，彰化縣動物防疫所獲報後，已派員進行移動管制並採樣送獸醫研究所檢驗，昨天確認是感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒後，今天完成1場鵪鶉場撲殺清場消毒工作，總計共撲殺3萬4236隻鵪鶉。
彰縣動防所指出，該所於8月31日接獲鹿港鎮1場鵪鶉場主動通報，指其場內鵪鶉有異常死亡情形，該所立即派員到該場進行移動管制，同時採樣送獸醫研究所進行檢驗，在檢體確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒後，於該場展開撲殺清場及消毒工作。
動防所表示，高溫氣候易造成禽隻熱緊迫，進而導致免疫力下降，若再接觸到潛伏病毒，極易發生疫情，應注意保持養殖場通風，以及補充禽隻足夠水分。
禽場若有異常情況，須主動通報，所謂的異常狀況，平飼飼養者，連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4％；籠飼飼養者及白肉雞場，連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2％。
此外，禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5％；家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例等，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或該所，以利即時檢除病原，未通報者，可依《動物傳染病防治條例》處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。