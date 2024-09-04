彰化縣1場鵪鶉場傳出禽流感疫情，彰化縣動物防疫所已派員完成撲殺及清場消毒工作。（彰化縣政府提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣傳出禽流感疫情，彰化縣動物防疫所獲報後，已派員進行移動管制並採樣送獸醫研究所檢驗，昨天確認是感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒後，今天完成1場鵪鶉場撲殺清場消毒工作，總計共撲殺3萬4236隻鵪鶉。

彰縣動防所指出，該所於8月31日接獲鹿港鎮1場鵪鶉場主動通報，指其場內鵪鶉有異常死亡情形，該所立即派員到該場進行移動管制，同時採樣送獸醫研究所進行檢驗，在檢體確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒後，於該場展開撲殺清場及消毒工作。

動防所表示，高溫氣候易造成禽隻熱緊迫，進而導致免疫力下降，若再接觸到潛伏病毒，極易發生疫情，應注意保持養殖場通風，以及補充禽隻足夠水分。

禽場若有異常情況，須主動通報，所謂的異常狀況，平飼飼養者，連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4％；籠飼飼養者及白肉雞場，連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2％。

此外，禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5％；家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例等，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或該所，以利即時檢除病原，未通報者，可依《動物傳染病防治條例》處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。