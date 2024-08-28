根據《美麗島電子報》8月國政民調，針對「民眾看好誰的施政經驗和帶領團隊推動國家發展的能力(複選) 」，總統賴清德以50.5%位居第一名、台中市長盧秀燕45.3%排第二、副總統蕭美琴42.7%第三、陳其邁39.2%、蔣萬安35.0%、韓國瑜23.0%、柯文哲18.3%，未明確回答9.0%。媒體人吳子嘉表示，意外的是盧秀燕第二名，她聲望高於國民黨，眾望所歸，是國民黨第一人。

吳子嘉28日在《董事長開講》節目中表示，賴清德第一名他不意外，意外的是盧秀燕第二名。盧秀燕為45.3%，國民黨的支持度只有30%，盧秀燕個人比國民黨支持度高出15%，也就是盧秀燕的聲望高於國民黨，國民黨需要加油了，盧秀燕當然眾望所歸，是國民黨第一人。

吳子嘉接著表示，比較特殊的是，盧秀燕居然贏過蕭美琴，因為蕭美琴是中央領導人，且表現不俗、印象都很好，盧秀燕居然高過蕭美琴，是國民黨的好消息。

該項民調是《美麗島電子報》委託畢肯市場研究公司執行住宅電話與行動電話雙架構抽樣電訪。調查時間為2024年8月21日至8月23日。成功完訪1082人（住宅電話757人、行動電話325人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。