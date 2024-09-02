反移民的德國極右翼另類選擇黨（AfD）9月1日在東部圖林根邦（Thuringia）議會選舉，取得具有里程碑意義的勝利，這對2025年面臨全國大選的德國總理蕭茲來說是一次打擊。與此同時，這也是二戰以來，德國再有極右翼政黨在地方選舉獲勝。

據法新社和英國BBC報導，出口民調顯示，另類選擇黨在圖林根邦的得票率介於30.5％至33.5％，基督教民主黨（CDU）以約24.5％的得票率排在第二位。

鄰近圖林根邦的薩克森邦（Saxony）也在同一天舉行邦議會選舉，初步民調顯示，另類選擇黨的得票率僅以微弱劣勢落後於執政的基民盟。

民調也顯示，極右翼政黨和民粹主義政黨在這兩邦的支持率顯著增加。由於其他政黨已排除與極右翼合作組閣的可能性，另類選擇黨不太可能在這兩邦執政。但9月1日的選舉結果，仍然是一場政治地震，因為這是德國自二戰以來，極右翼政黨首次在邦選舉取得勝利。

如果另類選擇黨確定在圖林根邦勝出，對蕭茲的社民黨（社會民主黨），以及執政聯盟的其他政黨，包括綠黨和自由民主黨來說，都是一個巨大的打擊。

另類選擇黨在圖林根邦的支部領袖，為德國極具爭議的人物霍克（Bjorn Hocke）。他對1日的選舉結果深感自豪，稱之為「歷史性的勝利」。據瞭解，霍克雖未能贏得圖林根邦議會的直接授權，但仍有可能贏得一個議席，因為他在另類選擇黨的名單上排在首位。