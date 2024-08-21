想要優雅退休，周全的保障跟理財規劃缺一不可，安達人壽富貴大贏家投資型保險專案透過六大特色一次滿足客戶需求，包括壽險年金雙平台、自動停利機制、投資管家主動通知、高額保戶享管理費優惠、超過900檔精選標的，以及重大燒燙傷保障。

客戶可依自身需求及規劃，選擇終身給付的年金商品或者單次給付的壽險商品，其中的壽險商品採用第六回生命表，客戶在相同保費的情況下能獲得更高的保障。投資部分設計有自動停利機制和投資管家主動通知，自動停利機制能協助掌握獲利，只要標的報酬率到達設定目標，系統將會自動停利，並全數轉換至貨幣帳戶，避免錯過落袋時機；投資管家則為即時更新最新現況，並以簡訊或Email方式通知。保單可投資標的多達900檔，涵蓋類全委帳戶、共同基金、ETF等；且若為投資額於達新台幣300萬以上或10萬美元以上之高保費客戶，還可享有每月保單管理費優惠。若選擇台幣變額壽險，還享有重大燒燙傷附加條款，讓保障更完善。

「富貴大贏家」專案包括變額萬能壽險，和變額年金險，且皆有外幣版本可供選擇。其中壽險商品享有身故保險金、完全失能保險金及祝壽保險金；年金商品則享有年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值等保障內容。除此之外，亦可透過附約的方式補足自身保障缺口，像是意外險、燒燙傷險、醫療日額健康保險，或者意外傷害失能險…等，把保障需求一次滿足。