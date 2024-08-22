據金管會統計，上半年網路投保件數達389.27萬件，年增36.52％，網路投保保費收入合計達25.77億元，年增24.92％，其中有近45％、173.92萬件為旅平險及旅綜險貢獻。

金管會表示，民眾除可於實體通路買旅平險外，也可善用網路投保便利性，透過網路投保旅平險，並附加實支實付型傷害醫療險、海外突發疾病醫療險等，也可購買含有旅遊不便險保障的旅行綜合險；民眾在充分瞭解保險商品的內容後，即可選擇符合自己需求的保險商品，擁有完整的保險保障。

金管會表示，目前已有許多保險商品可透過網路投保方式辦理，如旅平險、汽車險、機車險、住宅火險、意外險、定期壽險、實支實付型健康險、日額型住院醫療健康險、利變型年金險、投資型年金險、小額終老險、微型保險、長照險等，民眾可多加運用，以完善自己的保險保障。

金管會也提醒，民眾透過網路投保買保險前，應注意四大注意事項。一是可透過保險公司或異業建置網站專區、網頁或行動應用程式（APP）投保平台，隨時瀏覽網路投保的商品說明、保單條款等，充分瞭解保單內容後，慎選符合自己需求的保單，以避免投保後因認知不同而衍生爭議。

二是以網路投保的人身保險，要保人與被保險人需為同一人，但以自然人憑證註冊，或要保人為其7歲以下未成年子女投保旅平險者不在此限。三是以網路投保人身保險商品，其身故受益人，以被保險人直系血親、配偶或法定繼承人為限；四是以網路方式投保二年期以上的壽險，要保人仍有契約撤銷權，可於收受保單的翌日起10日內申請契約撤銷。

金管會表示，民眾可透過網路申辦查詢保險契約內容、理賠進度查詢、保單基本資料變更等事項，輕鬆又便捷地獲取相關保險服務。