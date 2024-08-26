無論你是哪種新鮮人，在人生不同階段，都會有想實現的目標。凱基人壽26日指出，建議各類新鮮人，可以透過網路投保利率變動型年金保險的三大優勢：可負擔的保費、繳費方式靈活以及隨時可保自主性高，在不受時間與空間的限制下，享有輕鬆便捷的網路投保體驗。

凱基人壽表示，各類新鮮人還能在凱基人壽網路投保專區深入淺出的商品網頁中，找到三大利率變動型年金險商品，透過簡單易操作的保費試算，清楚瞭解商品資訊與說明，隨時e指規劃屬於自己的年金準備月曆與圓夢計畫，逐步善用時間魔力，打造未來強力後盾，建構幸福人生。

以25歲的社會新鮮人黃小姐為例，她希望在35歲前存下人生第一桶金，因此選擇保費低負擔、月繳保險費最低新臺幣(以下同)1,000元的「凱基人壽e桶金利率變動型年金保險(甲型)」，她選擇投保10年期，每月繳8,000元，達35歲年金給付開始日時，若選擇一次領取年金，在假設宣告利率維持2.25％不變情形下，可領回1,067,655元，順利完成人生夢想藍圖。

若因為工作忙碌，但又想積極為子女準備教育基金，可選擇能使用信用卡線上繳保費的「凱基人壽e卡得利利率變動型年金保險(甲型)」，單筆可投入保費1萬元至75萬元，以35歲剛成為家長新鮮人的陳先生為例，他選擇首期線上刷卡繳交保險費5萬元，之後續期每月定期彈性繳2萬元保險費，持續繳交20年後，達55歲年金給付開始日時，若選擇一次領取年金，在假設宣告利率維持2.25％不變情形下，可領回5,927,360元，孩子的留學基金免煩惱。

45歲的張先生計劃在55歲時成為退休新鮮人，雖然身邊已有一些積蓄，但擔心提早退休後到開始領勞保年金還有10年時間，這段期間沒有收入該從哪裡補足。他找到了繳費多元的「凱基人壽e鑫e億利率變動型年金保險」，相當符合自身需求。張先生規劃首期保費只需繳入10萬元，續期保費以定期保費方式，每個月固定繳2萬元，持續繳交10年後，共繳入2,480,000元，他選擇以10年分期給付的方式領取，並確保在保證給付期間每月可領回22,972元，讓自己能安心享受早退生活。

凱基人壽在乎你的在乎，幸福你的人生，網路投保平台除了提供利率變動型年金險，也提供旅行平安保險、傷害保險、保障型保險等多元保險商品，幫助民眾在人生各個階段，隨時補足保障缺口、分散風險。