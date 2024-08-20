保險局副局長蔡火炎表示，過去村里長辦公室為當地村里民舉辦旅遊活動，但被保險人往往是旅遊出發當日在遊覽車集合點才出現，很難事先請被保險人簽要保書，只能要求所有被保險人在集合地點現場親簽，去年7月曾發布「保險業招攬及核保理賠辦法」新的解釋令，旅平險集體彙繳件可以身份驗證取代親簽，但沒有真正來申請試辦的保險公司。

近期新光人壽則提出試辦，已獲保險局同意。蔡火炎表示，試辦案有三大擴大，一是對象擴大，過去只限政府機關、學校、村里民活動，現在擴大到旅行社、家族旅遊等可適用；二是範圍擴大，過去只限國內旅遊，現在開放到海外旅遊；三是保額擴大，過去規定是要在保額200萬元以內，現在是國內旅遊1,500萬元以內，海外旅遊部分旅行社可以到1,000萬元之內，學校、公務機關在500萬元以內。

以家族旅遊來說，由一位家人代表與保險公司接洽，在保險公司專屬的投保網頁中，可以用身分證領補查驗機制，加上Mobile ID後進行身份驗證，免親簽就能完成家人們的投保。

蔡火炎指出，新光人壽試辦案是在7月初核准，依規定要在6個月開辦，目前還在系統開發中，試辦期間約半年，總量約1,000件以上，來源是旅行社、學校、公務機關、一般家族旅遊等，因有規定要保人與被保險人必須同一人，試辦期間不能發生任非本人投保的情形，若發生表示身份驗證有問題，試辦將宣告失敗。但若試辦成功，金管會將修正「保險業招攬及核保理賠辦法」解釋令，未來有望所有保險公司都能適用。

但若家族旅遊成員中有未成年者，蔡火炎也表示，一樣線上機制可以做，未成年者只要法定代理人線上完成身份驗證，未成年人也可以擔任要保人與被保險人，一樣是要同一人，就可以投保。另因應有些團體旅遊，可能出發前團員也會更動，也有出發前可更換的機制，臨時不能去可以退保，也能因應新的參加者可增加投保。