保險局副局長蔡火炎表示，旅平險規定要保人及被保人均須親簽投保文件，但村里長辦公室若舉辦團旅活動，被保人往往在出發當日才出現、很難事先要求簽名，僅能要求在集合地點現場當日親簽要保文件，實務上實有窒礙之處。

對此，金管會去年7月發布新解釋令，允許集體彙繳件的旅平險可透過身份驗證取代親簽，但直至近期才有新壽提出試辦，7月初核准新壽試辦透過專屬網頁線上投保，團員可用身分證搭配Mobile ID、金融Fast ID、會員帳號密碼搭OTP三擇一方式，自行上網驗證同意投保。

蔡火炎指出，此次試辦核准放寬適用對象、範圍及保額，包括政府機關、學校、村里民活動、旅行社、家族旅遊等均適用，並擴大適用於國外旅遊，保額放寬為國外旅遊每人1500萬以內，旅行社國內旅遊1000萬元內，學校、公務機關等國內旅遊則為500萬元內。

蔡火炎強調，此次試辦的關鍵重點在於不能發生任何非本人投保狀況，一旦發生即代表身分驗證機制有問題。而新壽預計在系統建置完成後上路試辦，針對旅行社、學校公務機關、家族旅遊等試辦規模均設定各數百件，預定目標總量逾1000件。