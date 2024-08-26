農糧署表示，為培養學生養成良好膳食習慣，並減輕家長負擔，多年來以市價一半的價格，供應學生午糧，110學年配合學校午餐採用國產可溯源食材政策，將履歷米與公糧，並列學午糧申購項目，學校對於以優惠價格，能買到履歷米學午糧，普遍給予肯定。

履歷米申購量，由初期占總申購量47.35％，112學年度已提高至99.85％，目前除澎湖地區少量糙米需求，以公糧供應，其餘全國各地已全面以履歷米供應學校午餐。

針對113學年度學校午餐，農糧署仍持續以優惠價格，供應學校用餐食米，白米撥售價格每公斤只需19.1元；糙米撥售價格每公斤17.3元。

學校及團膳業者可於8月20日起至9月5日止，透過學校午餐食米網購平台申購9月食米需求，當地分署審查通過後，學校即可憑提貨單據，前往供貨倉庫提領，或使用廠商提供的配送服務。

農糧署指出，依據「撥售學校用餐食米作業要點」，12年國民基本教育，及向下延伸至幼兒園等完整教育學程的學校學生，都是履歷米學午糧供應對象，統計112學年度約有3,500所學校提出申購，申購數量年約2.2萬公噸白米，受益學生約達250萬人。

農糧署強調，後續將持續就履歷米學午糧供應機制滾動檢討，配合「食米學園計畫」及辦理團膳業者教育訓練課程等，讓學校午餐食米品質與口感再升級。