為落實2030智慧國家政策，教育部國教署託高雄師範大學統籌，於全台北、中、南、東及離島地區成立12所新興科技推廣中心及71所促進學校，由推廣中心帶領促進學校，以新興科技為主題，帶領教師共同設計教案、發展課程、辦理教師增能與學生學習活動及全國性競賽，打造未來人才。

教育部國教署說明，12所推廣中心分別以AI、AR、VR、IoT、元宇宙、智慧製造、智慧農業、智慧城市、科技文史樹聯網及科技藝術自造為主題。

各推廣中心依不同主題，擁有完善的新興科技體驗場域，讓學生們能親身體驗科技的魅力，並致力於跨縣市與國際交流，透過遠距科技學習活動，縮減數位落差，亦藉由營隊走訪偏遠地區及離島學校，將新興科技結合當地文化或保育作為研習主題。

同時，教育部國教署鼓勵推廣中心與企業合作舉辦全國性新興科技主題競賽，引導學生將科技知識應用於解決問題。例如：「中學生黑客松競賽」針對生活化議題設計AI加值雲端應用，「全國智慧製造應用競賽」利用智慧機械手臂及IoT打造效率與節能的智慧工廠。

在課程發展方面，鼓勵學校開設跨領域且多元化新興科技主題相關課程，讓科技融入教學，並開發新興科技基礎端及進階端課程教案。

例如：金門高中開設「SketchUp金中校園迷宮設計」課程，讓學生學習3D模型設計，並將設計應用到校園空間規劃中；二林工商開設「AIoT智慧家庭」課程，讓學生了解智慧家居的應用，打造智慧生活；高雄女中開設「解密AI黑盒子」系列課程，由線性？歸學習AI基礎理論到進階實作，包含邏輯迴歸與感知器實作、深度學習網路與多層神經網路實作等。

教育部國教署表示，將持續推動與精進科技教育相關計畫，透過多元有趣的學習活動，提升師生對新興科技的認知與應用，強化學生學習動機，並增進教師使用新興科技於教學知能，培養具備全球競爭力的數位人才，迎向新興科技新時代。