教育部國際司陳姓副參事去年派駐國外時，被控性騷擾該國官員，教育部隨即召回進行調查，確認性騷擾行為屬實，給予記一大過、112年考績列丙等。不過陳男近期再度申請派外，遭教育部長鄭英耀否決，並指示同仁著手修改外派辦法，曾有性騷擾或性侵等事件，將不再外派。

陳男現年61歲，在教育部國際司工作超過30年，他2022年起派駐國外，但去年5月底時，教育部接獲該國官員投訴，指遭到陳男性暗示及語言騷擾，因此心生恐懼，請台灣方面進行處理。

當時的教育部長是潘文忠，教育部在接獲外國官員申訴後，立即將陳男解職，及限期他3日內返國、改調教育部，並於第一時間即依相關法令採取因應作為並組成性騷擾申訴處理調查小組進行調查。

教育部表示，經部內性騷擾與性別歧視申訴評議會審認陳郁仁的性騷擾行為屬實，續依公務人員考績法施行細則等規定予以記一大過處分；陳男112年年終考績予以考列丙等。

陳男近期再度申請外派，但鄭英耀加以否決，並指示部內同仁著手修改外派規定，曾有性騷擾或性侵等事件，將不得外派，以免再發生類似事件，有傷國家形象。教育部目前對於外派資格，僅列出語言專長等積極資格，以後將增列消極資格，涉性騷擾或性侵等事件，將不得外派。

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