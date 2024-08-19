北市中山警分局16日晚間在錦州街皇冠酒店查獲20名越南籍酒店妹坐檯，其中包含3名持就學簽證來台讀大學的越南籍女子，引發關注。教育部表示，將督導學校於外國學生招生作業時，應審查學生須具備一定之語文及經濟能力，並確認學生來台就學真意。

據警方透露，3名在酒店坐檯的越籍女大生，分別就讀台北、新北市的私立大學。外籍生到台灣讀書，最後卻去酒店坐檯打工，非教育部引進外籍生的目的。

教育部表示，將督導各校招收外國學生應審核財力及語文能力。外國學生來台就學辦法明定，大專校院外國學生招生簡章應詳列學生應具備之語文能力基準、財力證明基準等事項。

教育部表示，每年會舉辦境外學生輔導人員服務素養培訓課程及僑外生座談，持續宣導境外生在臺工讀規定，教育部如接獲學生涉不當工讀等勞動情事檢舉，即函請學校查處。如學校未依相關規定處理，教育部將視情形糾正及扣減該校招收外國學生名額及獎補助經費。並請學校應確實關懷學生到課情形，並就學業、生活等問題提供輔導與協助，如有失聯情事，應即時通報教育部及內政部移民署專勤隊。

教育部每學期辦理新南向產學合作國際專班查核（訪視）作業及專科以上學校維護外國學生受教權益查核作業，視實際情形邀請勞動部、內政民移民署專勤隊等相關機關同行，就學校外國學生招生與收費情形、課程規劃與實施、學生學習情形等面向予以查察，如有發現不法情事，將即時介入並啟動專案處理查核作業。