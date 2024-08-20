市場傳聞，新光金的併購案可能切割成「銀行」和「壽險」2大塊，銀行由中信金併購，壽險等由台新金併購。但金融業人士認為，不會分拆併購。中信金若要搶壽險市占，拿下新壽是最直接的。
最新資料顯示，新光人壽在台灣壽險市場的市佔率約為8.48%（有效契約）。在新契約方面，新光人壽的市佔率則約為5.79%。這些數據顯示，新光人壽在台灣壽險市場中占有一定的份額，特別是在有效契約的部分，維持了一個穩定的市佔率。
中信金（2891）今(8月20日)召開董事會，宣布計劃收購新光金控（Shin Kong Financial Holding）。這一決定是在台新金控（Taishin Financial）和新光金控原定於8月22日舉行董事會討論兩者合併案的背景下做出的。中信金的這一表態使得新光金控的併購計劃更加複雜，增加了變數。
市場傳聞，新光金的併購案可能切割成「銀行」和「壽險」2大塊，銀行由中信金併購，壽險等由台新金併購。但金融業人士認為，不會分拆併購。中信金若要搶壽險市占，拿下新壽是最直接的。
最新資料顯示，新光人壽在台灣壽險市場的市佔率約為8.48%（有效契約）。在新契約方面，新光人壽的市佔率則約為5.79%。這些數據顯示，新光人壽在台灣壽險市場中占有一定的份額，特別是在有效契約的部分，維持了一個穩定的市佔率。
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