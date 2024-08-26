美國商務部26日公布，7月耐久財（指使用壽命3年以上的商品）訂單經季調後月增9.9％或261億美元至2,896億美元，不僅超越市場預期的5.7％增幅，更遠優於6月的月減6.9％。過去六個月以來，耐久財訂單有五個月呈現成長。