其中最大功臣是運輸設備，過去三個月裡有兩個月成長。運輸設備訂單暴增34.8％至1,022億美元。

扣除起伏較大的運輸部門，7月耐久財訂單下跌0.2％。扣除國防 訂單後，7月耐久財訂單則攀升10.4％。

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