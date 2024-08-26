國立陽明交通大學特聘教授林志潔指出，壟斷本身未必是弊害，壟斷狀態下所造成無法創新、消費者或勞動權益受損、市場無法競爭等，才會被評價為弊害。林志潔指出，惡意壟斷的概念類似於賄賂，正常情況下企業應投入研發成本與他公司競爭，但惡意壟斷即是將對手直接買下，形同賄賂對手不跟自己競爭，不必投入研發成本即可獲利。

林志潔指出，美國法下，企業可以作為刑事論罪的主體，此與我國刑法多僅處罰自然人有所不同，故我國企業與美商做生意，或出口產品到美國，應特別注意美國法，以免遭相關單位處罰。例如近期矚目的Google案，Google因付費給手機業者，令其成為瀏覽器之預設搜尋引擎，進而排擠其他搜尋引擎生存空間，而遭美國司法部處罰。美國司法部與聯邦貿易委員會亦於近期發布11項企業合併指南草案，顯見美國當局對於科技業反壟斷法之執法與監管，有愈趨強硬之趨勢，台灣業者應予注意，避免再次發生如2008年面板案之情形，因不熟悉相關法律與程序，採取不認罪之訴訟策略，最終遭美國政府嚴重處罰。

謙眾國際法律事務所律師周宇修則表示，公平會已發表數位經濟競爭政策白皮書，主要處理數位經濟競爭與平台等關聯。但現況的問題在於數位平台市場界定困難，因為平台對市場的影響力難以評估，且平台為雙邊市場，與消費者、供應商各自形成市場，較難畫定市場範圍。

3年前Foodpanda裁罰案中，Foodpanda因要求餐廳在平台刊登價格須與店內價格一致，且要求餐廳接受「顧客自取」訂單，而遭公平會裁罰。Foodpanda主張其所處市場為「在家用餐市場」，應將所有提供外送服務的商家與餐廳都納入市場之劃分範圍，惟公平會認為餐廳與外送平台為互補關係，非替代關係，故仍將其界定為「外送平台市場」。

中華獨立董事協會理事長駱秉寬表示，數位浪潮下的併購之所以應重點列管，在於網路效應擴大。科技巨頭如Meta、Amazon、Google均利用市占率來擴大競爭力，打擊對手或利害關係人來鞏固自身地位，即為網路效應衍伸。駱秉寬提到數位浪潮下的殺手併購問題，如Facebook買下Whatsapp，除了為避免日後Whatsapp遭Google併購，亦可利用Whatsapp行銷Meta公司，使市占率提升，排除競爭對手。關於歐盟對於反壟斷行為處罰案例，如Meta將Marketplace廣告服務綁定於Facebook，藉由臉書在網路廣告市場的地位，以不公平的條件排擠其他業者，而可能面臨134億美元罰款。