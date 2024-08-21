說台中人是全台灣最愛吃宵夜、夜貓族最多的縣市準沒錯！德商Foodpanda透過平台數據分析發現，2023年，台中深夜時段訂單量堪比中午及晚間餐期，從晚上10點一直到半夜2點訂單源源不絕，宵夜訂單量居全台之冠；而宵夜美食從大腸臭臭鍋、螺螄粉、小籠湯包都有，而最特別的新發現是，台中人竟然愛點「網咖美食」！

此外，台中人熱愛的在地商家中，包含古都茶藝館、沙鹿拉仔麵、魯夫滷味、老向的店等，於Foodpanda上的訂單量總是名列前茅。

台中最愛點宵夜美食的區域為西屯區、北區、北屯區；其中，西屯區集結逢甲商圈與新光三越百貨等景點，宵夜訂單王居然是大腸臭臭鍋；北區則有著耳熟能詳的一中與天津兩大商圈，擁有多元美食，特色麵食螺螄粉成為強勢選擇；而北屯區身為台中人口最多的行政區，夜貓族的宵夜時段更偏好小籠湯包！

Foodpanda資深公關經理嚴慧筠指出，近年網咖食品越來越多元，Foodpanda根據數據發現，台中的全天訂單排名中，網咖美食中的燴飯、蓋飯等爽快美食，也成為台中人宵夜名單上的新寵兒，與熱門在地店家餐點並駕齊驅！

除了新奇美食外，台中人也沒有忘記「本命」，而且喜好相當分明，山、海、屯、市區都有各自愛好的店家，從山線的古早味美食「古都茶藝館」、海線的在地美食「沙鹿拉仔麵」、屯區的平價小吃「魯夫滷味」，到市區總是天天排隊的人氣麵店「老向的店」，在地商家一直是Foodpanda上的訂單王。

嚴慧筠表示，Foodpanda看準台中幅員廣大、人口不斷創新高，外送需求強勁，今年pandago即時快遞服務於台中再度擴區，新增大甲區、清水區、沙鹿區、潭子區等共15個行政區，服務區域擴大2.6倍、增加超過88萬的服務人數！

Foodpanda為了解消費者對於「省」的需求，於全台首度進行「省省吧大調查」，發現近6成的台中消費者害怕令人困擾的生活瑣事，最愛運用foodpanda省下的就是「時間」！就有台中pandago大戶，一整年使用近百次pandago將衣服送到洗衣店，估計該訂單運送路程約莫15分鐘，等於全年可省下25個小時、超過一天的時間，把時間留給更重要的人事物！

除了日常省時，foodpanda也發現，今年pandago的訂單在5月20日這天達到高峰，不論是送花、蛋糕，或是另一半愛用的保養品，透過pandago即時快遞服務傳遞愛意，不再需要大費周章。