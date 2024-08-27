統一超商好鄰居文教基金會(以下稱好鄰居基金會)深耕在地25周年，與全台逾7,000家7-ELEVEN攜手以好鄰居同樂會、閱讀勵學、青年深根等三項社會服務落實社區陪伴，至今影響超過300萬人。

統一超商行銷部協理、也是好鄰居基金會董事長林啟昌強調，好鄰居基金會是自1999年當年也是台灣發生九二一大地震之際成立，透過攜手7-ELEVEN長年深入大街小巷至今25年，他說，當年7-ELEVEN才2,000店，今年7-ELEVEN透過深耕在地更在北橫開出第7,000家羅浮門市，達成全鄉全店全天服務的新里程碑，以成為鄰里間好鄰居為使命。

同時拍攝全新「OPEN!斜槓好鄰居」形象影片27日首播，林啟昌指出，好鄰居基金會三大計畫包括「閱讀勵學」、「鼓勵青年返鄉創業」以及「好鄰居同樂會」等；其中「好鄰居同樂會」15年來累計舉辦約10萬場活動，吸引270萬人次參與，相當全台超過十分之一的民眾皆曾共同響應。

此外，好鄰居基金會長年關注孩童教育與閱讀議題，自2011年由高雄甲仙門市店長林德和為幫助八八風災受災孩童重振生氣而推動的閱讀集點換商品活動，開啟「閱讀勵學」計畫起點後，全台推行閱讀勵學計畫，至今已累計逾百所學校、陪讀班據點，閱讀量超過85萬本讀冊。

其中桃園羅浮門市更串聯羅浮國小啟動晨光閱讀計畫，以好鄰居教室、繪本共讀、DIY遊戲等活動，讓永續觀念能在社區和生活中扎根。今年更攜手統一超商、博客來啟動「羅浮國小圖書館整理計畫」，耗時6個月與近百位志工，將萬本藏書系統化整理，完成圖書館整理，並打造紙圖書館，落實鄰里共好。

此外，好鄰居基金會自2017年起擴大關注範圍，開拓「青年深根」計畫，扶植返鄉創業社會企業團隊在從零到有最艱難的這一哩路，藉由7-ELEVEN通路力量，增加販售曝光機會，竹北豐禾門市店長鍾顓鴻實踐與社企團體、在地農夫三方共好，協助推廣過剩農產所製成的創新商品，讓更多優質商品被看見，截至目前，青年深根計畫已陪伴20組團隊，逾百項在地優質選物上架區域門市與i預購等線上平台，足跡遍布全台20個鄉鎮，未來將持續發揮貢獻在地精神，為社會帶來善的循環。