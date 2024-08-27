台中市私立幼兒園不當管教案連環爆，繼上個月烏日發生捆手、關小黑屋等疑8大虐童手法外，太平昨也傳出硬拉幼生下樓梯情事，且園方稱部分設備損壞，未全面提供監視器畫面。議員抨擊教育局對幼兒園監視器稽查怠惰且無心改善，恐讓不肖業者規避調查。教育局回應，已將監視器裝設及管理列入到園檢查項目，每年稽查約700家次。

市議員周永鴻指出，家長昨指控兒子就讀太平某私立幼兒園，因沒配合整隊，竟被教保員在樓梯惡意拖行，致身上多處瘀青，教保員甚至不讓上廁所造成尿褲子。隔天家長向園方要求查看監視器，卻只看到遠鏡頭部分畫面，關鍵畫面竟消失變黑。

周永鴻表示，台中市審計處112年度審核報告指出，中市部分幼兒園發生不當管教事件，卻以錄影資料已刪除等為由未提供，昨天這一案，教育局要求園方提供監視器畫面，但園方聲稱部分監視設備損毀，僅提供部分畫面。

周永鴻抨擊說，教育局對幼兒園監視器管理情形稽查狀況不佳，導致不肖業者藉此躲避或延遲不當管教事件調查，要求教育局要有自身精進作為，不應敷衍了事。

教育局回應，全市公私立幼兒園約800家，包含定期及不定期稽查監視系統，一年稽查幼兒園約700家次，教育局已將監視器裝設及管理列入到園檢查項目。

另由於目前中央無法規強制規範幼兒園加裝攝錄影像設備，台中市自110學年度起推動陽光認證計畫，鼓勵園所主動申請安裝攝錄影像設備，經訪評通過後，頒發陽光認證獎章。全市目前有248所公立幼兒園及544所私立幼兒園，總計近800所，111學年度獲陽光認證園所為23所僅占全部3％，令家長憂心忡忡。