近期低總價住宅熱賣，豪宅市場也頗熱鬧豐收，實價揭露，信義區豪宅「國美信義商隱」中高樓層戶，屋主從預售時持有至今12年，以1.1億元轉手，帳面增值2,000萬元；另外，南港經貿二路豪宅「大同璽苑」，今年5樓戶屋主長期持有逾13年出售，單價站上107萬，創社區新高，帳面上增值3,802萬元，在今年增值豪宅榜單中名列第三，對照2018年同社區鄰居出售曾賠掉1,700萬元，如今社區身價儼然已雪恥大翻身。

台灣房屋南港世貿展覽館加盟店店長曹健中表示，南港2014年底因北市府端出東區門戶計畫，大坪數預售豪宅曾衝上百萬行情，不過因區域利多尚未到位，2017~2020年出現賠售案例，但近年南港的建設利多豐富，包括日式百貨商場南港LaLaport、「南港之星」公辦都更案、南港轉運站BOT案等，帶動區域房市價格，預售住宅案均價120萬元上下，經貿園區附近的大坪數豪宅包括「大同璽苑」、「日升月恆」、「華固天匯」等，如今挺過低迷期，近期中古豪宅單價已突破百萬元，買方大多回台置產的台商或國內企業主。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，今年截至目前為止，台北市億級豪宅轉手增值的前五名交易，大直指標豪宅「西華富邦」就拿下前兩名，其中18樓原屋主2015年時取得價格為1.9億元，持有逾8年以2.39億元售出，帳面增值4,839萬元，拿下今年豪宅轉手增值金牌獎。

第四、五名的增值豪宅交易，持有期間都不長，屋主約持有3~5年就轉售，像是「碧湖畔」的17樓屋主僅持有3年，就增值逾3,000萬元，等於一年身價成長一千萬。