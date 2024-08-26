林芬卉表示，泰國、印尼和馬來西亞不僅為東協汽車銷量的前三大國，亦是中國電動車出口至東協的目標市場。泰國作為該區電動車市場的領先者，2023年電動車滲透率首次突破10%，其中，中國品牌在泰國電動車市場表現亮眼，市占率高達近8成。

儘管印尼電動車市場尚處於初期發展階段，然2023年銷量年增率已達65%，同年銷量前五大電動車款中，中國車企五菱的AirEV及Bingo兩款車型合計市占率達到40.9%，僅次於銷量排名第一的現代Ioniq 5。馬來西亞電動車市場亦逐步崛起，2023年銷量首次突破1萬台，年增率達325%；從2020年至2024年4月，中系車款在馬國市占率達到33.3%，表現同樣亮眼。

林芬卉認為，隨著東南亞電動車市場崛起，不僅為中國車企帶來更多發展機會，還使該地區成為其全球布局中的重要支點，中系車廠如比亞迪、上汽、長城汽車紛紛加大在東南亞的投資力度，透過本土化生產，進一步鞏固在當地市場的競爭優勢。以比亞迪為例，2024年在泰國建設的首座海外純電動乘用車生產基地正式投產，隨後又在印尼西爪哇省建立與泰國同等年產能的電動車工廠。

上汽為中國傳統汽車製造商，在東南亞布局已超過10年歷程，其在泰國先後設立汽車生產基地與新能源產業基地，在印尼則專注於生產當地消費者喜愛的MPV、SUV及小型純電動車款，值得注意的是，上汽特別重視汽車核心部件在地化生產。長城汽車亦以泰國為主要生產據點，布局東南亞，其不僅收購前通用汽車(GM)工廠進行升級改造，且該廠特色為當地車用零組件供應比率達50%，以達到降低生產成本，提升市場競爭力的目的。