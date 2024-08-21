佳邦核心業務涵蓋保護元件、高頻元件、功率電感及天線的製造與銷售，產品廣泛應用於NB/PC、車載、網通及手機及穿戴等消費性電子領域，隨著AI、行動通訊和物聯網市場的迅速發展，相關週邊產品需求大幅增長，尤其是在網通、NB/PC及車載市場的應用更為顯著，佳邦為客戶提供從局端到用戶端之間網路連結的高效能完整解決方案，特別是在高頻、運算及電力等關鍵需求的產品領域。

受益於網通與車載市場的持續擴展，以及差異化策略的有效實施，佳邦今年上半年合併營業收入達35.51億元，年成長16.8%，合併毛利率、營業淨利率及稅後淨利率，分別達到28.25%、13.47%和14.87%，均較去年同期顯著提升，每股盈餘3.55元。

佳邦今年前7月合併營收為41.51億元，年增15.78%，佳邦表示，公司著重於新材料的研究與應用，探索元件產品新尺寸的可能性，推動天線與元件產品集成化的創新發展，並推動次系統的解決方案，其中天線新產品以車載與網通市場為主軸，在UWB、無線充電與5G FWA上持續擴展，並積極與客戶合作推行WiFi 7相關產品。

佳邦亦積極開拓海外市場，根據各地市場需求調整策略，擴大在亞洲、日本及歐美市場的影響力；佳邦表示，日本子公司的成立將進一步加強在當地車載市場的佈局，公司也調整歐美市場開發策略，提升市場滲透率，並整合集團資源，強化亞洲市場洲市場的生產能力，依據客戶需求，重點發展東南亞市場。

在製造方面，佳邦持續擴大產能，強化現有產品線，同時推進工廠自動化升級，進一步提升生產效率。