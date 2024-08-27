營運表現耀眼的科妍，第二季受惠布局國際化效益，不僅單季營收以2.1億元寫下歷史單季新高，且在下游客戶恢復拉貨中，毛利率維持72.9％，是歷史同期新高，歸屬母公司淨利6,781萬元，季增31.2％、年增32.5％，EPS達1元，營收、獲利、EPS都創下歷史單季新高；上半年EPS 1.76元，法人看好全年獲利有機會再創高峰。

總經理韓台賢表示，科妍積極搶進國際市場，布局的巴西市場，規劃有婦科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品、骨科防沾黏產品、一針劑型關節腔注射劑等三大產品，其中，婦科剖腹產與外科的產品，已正式取得巴西Anvisa銷售許可，同時也是第一家國產防沾黏產品在巴西市場取證，另外二者有望將在今年底、明年陸續取得許可。

據報導巴西人口高達2.15億人，剖腹產率高居全球前二名，在二大都會區聖保羅及里約熱內盧人口約3,500萬人，經濟實力不容小覷，市場潛力可觀，預計在明年起，業績貢獻度將開始拉升。

法人表示，科妍今年營運可望高成長，主力產品防沾凝膠在台灣醫學中心銷焦覆蓋率已達百分百，海外市場有機會在第三季展現效益；皮下填補劑和關 節腔注射劑海外拓展亦見成效。自體膠原蛋白增生劑(PLLA)已取得 台灣藥證，是國內唯一與美國FDA認證核可相同成分國產品牌執照， 下半年開始貢獻。