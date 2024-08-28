賴清德總統今天出席「2024第47屆國際技能競賽代表團授旗典禮」，提出發展技職教育的三大政策，並承諾，政府會持續擴大投資技職教育，也要加強國際交流。未來，臺灣從工商產業走向科技產業，技職教育將會是年輕朋友追逐夢想的重要途徑，政府會責無旁貸支持技職教育，幫助同學們圓夢。

賴清德總統今天下午代表國人為「第47屆國際技能競賽代表團」頒授國旗及會旗，為即將出征的選手們加油打氣。

賴清德表示，他還記得兩年前，以副總統身分為上一屆的代表團授旗。上一屆代表團獲得6金、13銀、6銅、17優勝，世界排名第3的好成績，他對大家很有信心，祝福大家贏得更好的成績回來。

這次代表團的58位國手，和1位表演賽選手都是百工百業的技職達人，也都是專業領域的佼佼者。

賴清德（前排左）總統28日出席「2024第47屆國際技能競賽代表團授旗典禮」，致詞期許選手再創佳績。（王英豪攝）

他說，大家經過千錘百鍊的訓練和選拔，站上國際舞台，成就自我，爭取最高榮譽，非常不簡單，令人欽佩。今天在場還有代表團的培訓團隊和工作同仁，他也感謝所有幕後英雄專業盡責、認真付出，協助選手們在國際賽場能有最亮眼的成績。

百工百業是社會的中堅力量，而人才是國家競爭力的根本，賴清德表示，大家都是國家培育的重要人才，除了代表自己，也代表臺灣技職產業的未來。

過去他擔任行政院長就非常重視技職教育的發展，未來，他說，政府也要繼續推動各項政策：第一，提升技職師資，讓各方高手能夠進入校園傳授經驗；第二，持續提升技職課程和儀器設備的品質，建立類工廠、類生產線，讓學校設備和老師教學，都能跟得上時代和產業的需求；第三，加強產學合作，讓產業和學校合作，鼓勵學生進入工廠或企業實習，才能縮短產學差距和國際接軌。

賴清德承諾，政府會持續擴大投資技職教育，培育多元的專業技術人才，並且攜手業界傳承經驗、厚植產業實力。我們也要加強國際交流，像是大家代表國家參加國際賽事，累積經驗所增廣的視野，也都能成為推動臺灣進步的力量。他相信大家都會全力以赴，有最豐碩的收穫，並祝福大家在國際賽場上技壓群雄、旗開得勝。

他認為，為臺灣打下經濟奇蹟的是所有在第一線工作的技職人員。未來，臺灣從工商產業走向科技產業，技職教育將會是年輕朋友追逐夢想的重要途徑，政府會責無旁貸支持技職教育，幫助同學們圓夢，讓大家在人生道路上走得更順、更穩，建立更好的家庭與社會。

他參加過許多次國際技能競賽代表團的授旗典禮，也看過選手們在全國性的比賽。大家都是在各項競賽中脫穎而出，代表國家前往國際舞台為國爭光的臺灣英雄，如果今年成績比上屆更好，他也希望舉辦英雄派對及遊行歡迎大家回國，除了肯定、感謝及恭喜大家外，也能讓國人知道有哪些項目獲獎，讓家長或學生更有信心投入技職教育。