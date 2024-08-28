大學念的科系關係到未來出路，一名女大生目前就讀電資系，她坦言沒這領域的天賦也沒興趣，認為科技業高薪是從高工時、高壓力堆出來的；原PO觀察到藥師的薪水逐漸攀升，月薪普遍在7、8萬，年薪百萬的職缺也越來越多，因此萌生重考藥學系的想法。貼文引起討論，有網友勸她不要放棄科技業；也有人覺得藥師工作穩定，「可以做到7、80歲，收入很不錯。」

原PO在Dcard發文表示，之前為了將來能賺多點錢而選擇電資系，不過讀了以後發現根本沒興趣，也沒有天賦，認為科技業高薪是由高工時、高壓力堆疊出來的。

原PO提到，先前也對藥師工作感興趣，發現這幾年薪資普遍落在7至8萬，而且年薪百萬的的藥師職缺也變多，最近突然想休學重考藥學系，但又怕後悔，擔心只是從一個火坑跳到另一個火坑。

話題引發討論，有網友表示，論薪水還是科技業較高，藥師在北部月薪約7、8萬，南部的話可能只有6、7萬，不過未來若有結婚生子計畫，藥師工時較彈性，是不錯的選擇，「喜歡平穩的日子就選藥學」、「藥師可以穩穩做到7、80歲，家母是藥師，沒看她在增加什麼技能，卻可以一直在診所領得不錯。」

不過一名藥學系學生直言，「沒相關家業繼承就不要選藥學了，可以的話我會選科技業，藥師感覺快泡沫化了，挺擔心自己的未來。」