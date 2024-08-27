據外電報導，兩款賽諾菲流感疫苗在上海暫停接種，傳出原因與效價下降有關。疾管署發言人羅一鈞表示，經洽詢賽諾菲股份有限公司，該流感疫苗為中國深圳廠製造，僅在中國銷售，與我國上市的流感疫苗為法國製造，兩者不相同，因此不影響國內供應及接種。

據指出，賽諾菲旗下巴斯德流感疫苗被上海疾控中心暫停接種，由於2024年流感季的凡爾靈、凡爾佳疫苗效價呈現下降趨勢，預期影響疫苗效力，因此賽諾菲決定暫時停止在中國的供應和銷售，作為預防性措施。

羅一鈞表示，疾管署經洽詢賽諾菲股份有限公司，上述中國媒體報導之流感疫苗為賽諾菲中國深圳廠製造，僅在中國銷售，並未銷售至其他市場。賽諾菲股份有限公司於我國內上市之流感疫苗品名為「菲流達四價流感疫苗」，於法國製造及進口，兩者產品及銷售市場均不相同。

羅一鈞指出，菲流達四價流感疫苗在出廠前已通過嚴謹的檢驗流程，確保品質無虞，將不會影響我國供應量。疾管署於2024到2025年流感季採購賽諾菲公司流感疫苗共174萬劑，目前已全數進口，正由食藥署檢驗封緘中。

疾管署今年共採購公費流感疫苗688.8萬劑，預計10月開打。共有5家廠牌，為歷年最多，包括國光315萬劑、賽諾菲174萬劑、台灣東洋60萬劑、高端39.8萬劑，以及過去以自費市場為主的葛蘭素史克（GSK）授權裕利公司投標及履約75萬劑。