環境部長彭啓明表示，達成淨零排放是艱鉅的任務，政府推動綠色經濟發展，希望實現環境保護與經濟發展雙贏。（陳育賢攝）

第13屆亞洲環境與資源經濟研討會（AAERE），26日在新竹市清華大學登場，環境部長彭啓明出席表示，達成淨零排放是艱鉅的任務，政府計畫引入創新的經濟手段，從而推動綠色經濟發展，希望學術單位共同支持並與政府合作，共同探索新的經濟模式，實現環境保護與經濟發展雙贏。

彭啓明今天在致詞時特別強調，「綠色成長戰略」（Green Growth Strategy）的重要性，政府將致力於在經濟發展的同時優先保護環境，並提出多項創新措施以達成淨零排放（Net Zero）的目標，並著手推動相關法律的修訂，以確保經濟成長必須建立在環境保護的基礎之上。

他同時提到，政府近期有政策變革，包括將環保署（EPA）升格為環境部，並在組織架構上進行了調整，新成立的環境部不僅將繼續監督環保規範，還將積極推動跨部門合作，特別是在年輕世代的創新及低碳經濟發展方面，力求打造更具整合性和推動力的環保政策。

此外，日本和美國有此方面的經驗，像日本政府推出的碳債券（Carbon Bonds）和美國的通膨削減法案（Inflation Reduction Act），都值得借鑒，期望未來能在國際合作中引入更多創新的經濟工具，以促進全球環保目標的實現。

主辦單位指出，亞洲環境與資源經濟研討會與美洲、歐洲環境與資源經濟研討會並列為世界3大重要環境與資源經濟研討會，台灣位於亞太航運及經濟樞紐，新竹市則為高科技產業城市，緊密連結ESG發展與環境經濟，此次第13屆研討會即與國內外各大學、企業、研究中心等共同探討經濟發展如何與環境永續並存及調和，讓國內外同步看見台灣在環境、經濟、社會及永續教育的成就。