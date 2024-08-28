當美國不斷陷入與中國大陸競爭的零和遊戲之際，美國《國家利益》雜誌（The National Interest）日前發表文章指出，中國大陸正在逐步贏得「全球南方」的青睞。儘管美國及其盟友在與中國大陸的競爭中主要關注軍事和技術領域，但「全球南方」作為「第三戰線」的重要性不容忽視。

綜合香港01與「參考消息」報導，全球南方是一個由許多地區構成的概念，包括非洲、東南亞、拉丁美洲、太平洋島國、南亞、中亞、蘇聯解體後出現的一些國家以及中東地區。中國大陸在全球南方積極開展工作已有20多年了，其關係可以追溯至50多年前。

文章指出，這一地區擁有豐富的戰略資源、龐大的消費市場以及潛在的盟友，而中國大陸與這些國家的關係已經持續了超過半個世紀。中國大陸認為全球南方是一個關鍵市場和挑戰自由世界秩序的合作夥伴。通過利用全球南方對當前國際體系的憂慮，中國大陸致力於削弱美國影響力。

文章強調，美國必須更新戰略，適應新的現實，包括在貿易、基礎設施、數位聯通性、教育和經濟發展等領域更加積極地與「全球南方」接觸。中國透過「數位絲綢之路」和「海上絲綢之路」，在電信和港口建設等關鍵領域取得領先地位。例如，華為已成為數億人上網的提供者，中國在50多個國家擁有或運營近100個港口和碼頭，形成了全球性的戰略網絡。

此外，自2009年以來，中國大陸已成為非洲最大的貿易夥伴，並與52個非洲國家簽署了共建「一帶一路」的合作協議。中國大陸在非洲的基礎設施投資已超過西方國家的總和兩倍半，顯示出其在「全球南方」地區日益增長的影響力。

此外，在高等教育領域，文章也強調中國大陸的軟實力正在增強，越來越多「全球南方」國家的精英選擇前往中國大陸留學，這對塑造未來領導人的視野和忠誠度具有深遠影響。

文章最後指出，美國若不能提供有吸引力的替代方案來應對中國大陸的影響力，「全球南方」國家將可能更多地依賴中國大陸，這對美國將不單單是經濟威脅，對於國家安全也構成潛在威脅。