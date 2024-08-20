卓榮泰表示，政府與人民面對詐騙集團，就是鬥心、鬥力、鬥智、鬥法，「這場鬥爭，我們要贏得最後的勝利」，在這段過程當中，現在已經拜託立法院通過「打詐新法」，工欲善其事，必先利其器，他經常告訴全國打詐相關部會同仁，尤其是「六大守護神」檢、警、調、憲、海巡、關務，既然有利器在手，就應該展現更大的公權力和決心。

卓榮泰強調，面對現在詐騙手法推陳出新、日新月異，詐騙集團在背後操控，日前台灣跟美國FBI合作破獲跨國性的國際詐騙組織，未來將持續推動跨國性合作，因為台灣不可能成為詐團對世界行騙的地點。

卓榮泰亦對詐團詐騙台灣各階層的人感到痛心，他說，「他們騙的是老人家的身後錢、看病的錢、小孩子讀書的錢，甚至是生活上辛辛苦苦累積下來的錢」，而詐團戴名錶、開名車、住豪宅，這是非常卑劣的手法。

卓榮泰說，詐團也利用名人詐騙，因此政院現在拜託名人「現身說法」，出來反詐騙，包括財訊傳媒董事長謝金河、演員楊繡惠，將告訴民眾被詐騙的痛苦，以及告訴民眾如何辨別真假、認識詐騙。

卓榮泰表示，面對與詐騙集團的鬥爭，除了有法律利器在手，也會透過更多跨國、民間、公私部門合作，進行這場堅持到最後勝利的鬥爭，因此，政府在明年中央政府總預算中，編列73億元打詐預算，較今年度增加4.8倍，要推出又快、又準、又狠的方法面對詐團。

卓榮泰說，「全世界包括台灣政府在內，我們沒有辦法跟人民保證一件詐騙都沒有，但是我要做的是，任何一件對人民（造成）傷害的詐騙案，我們都有辦法溯源把它找出來，我們都有辦法透過現在打詐新法，比較更重的刑責，比較更重的罰則，來對這些詐騙不法集團，讓它心生更多的畏懼，希望它怕，而不敢騙，而不是讓它覺得騙了可以逍遙法外」。