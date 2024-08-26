行政院長卓榮泰今（26）日參與「2024年生技產業策略諮議委員會議（BTC）」開幕式，卓榮泰表示，本次會議聚焦在智慧創新、生醫永續、健康台灣三項重要議題，無論是半導體、人工智慧等都是賴清德總統「五大信賴產業」最優先執行項目，盼台灣成為人工智慧之島，輔以健康台灣的理念，同時抓住科技融合和產業鏈重組的發展趨勢，讓生醫產業高峰技術能夠延續。

行政院生技產業策略諮議委員會議26日至28日舉行，為國科會主委吳誠文籌辦的政府最高層級生技諮議會，開幕式邀請廣達集團創辦人林百里主講，會議將聚焦在「智慧創新」、「生醫永續」、「健康台灣」，探討未來生技產業和醫療發展，分別由國科會、經濟部及衛福部主持。

吳誠文表示，長久以來，台灣有兩領域是世界關注、發展最好的，分別是高科技、醫療，但過去兩項產業都各自發展，BTC成立後一直如何借助高科技體系結合生技，如今賴總統宣誓要台灣成為人工智慧之島，提出健康台灣願景，為發展最佳時機，政府預算投入應用端後，將會創造龐大市場，引導在宅居家醫療發展，推動更多應用服務。

卓榮泰說，BTC執行多年，一起擘劃未來生醫產業，除了高科技外，生技產業在一直在國際上享有盛名，政府過去一段時間不斷推動各項修法與立法，尤其是再生醫療法等，讓我們能夠引領先進治療的技術，保障國人的健康。

卓榮泰表示，台灣臨到人口結構的急劇變化、高齡化，乃至整個產業的供應鏈重組，像是AI高科技的崛起等變革，因此政府希望加強與產業、百工百業和先進產業聯繫，在半導體、人工智慧、AI高科技等領域一直列為賴總統「五大信賴產業」最優先執行項目，而賴在選前透過多場公開會議，提出健康台灣、國家希望工程的治國方向，規劃擴大醫療投資。

卓榮泰說，政府跟民間長期以來持續合作，產官學間透過各種會議等合作形式，讓台灣匯集眾多好手，醫療品質在世界名列前茅，醫療照護指數連續6年是全球第一，很多醫療診所在智慧醫療跟數位醫療取得實質進展，同時抓住科技融合和產業鏈重組的發展趨勢，因此瞄準智慧化產業、自動化製造商機，提供一站式的服務，將是「立足台灣、服務世界」未來精進的產業思維。

卓榮泰說，希望與會委員跟貴賓有好的想法，讓政府有十足的執行力，好好落實，在諮詢會議提出的各項寶貴意見，政府都急需這樣的方向，也盼做出的各項政策是符合產業界、符合人民需求。