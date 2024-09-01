第十九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會（贛台會）日前召開，並舉辦贛台現代農業產業對接會，江西省農業農村廳黨組書記、廳長孫朝輝在會上發表了主旨介紹，點出江西農業資源豐富、農業產業化發展已逐步駛入高品質發展快車道等優勢，就此展望贛台兩地未來在現代農業領域的合作前景。

孫朝輝說，江西作為離台灣最近的內陸省份，在地緣、人緣、商緣都有密切聯繫。、促進了發展。統計近10年來，江西省累計引入的台資項目達到1344個，實際進資超過120億美元，台商已成為助力江西發展不可或缺的重要力量。

孫朝輝也從多方面介紹江西農業農村的發展情況。首先，江西農業資源豐富，已成為區域性優質農產品生產和供應基地，自然環境得天獨厚更自古享有「魚米之鄉」美譽，如今初步形成了大米、生豬、家禽、肉牛、油菜、蔬菜、水果、水產、茶葉、中藥材等10大主導產業；糧食、畜牧、水產、果蔬產業產值突破千億元（人民幣，下同），茶葉、中藥材、油茶也突破百億元規模。

此外，其次，江西農業商機無限，具有廣闊的合作空間。孫朝輝表示，江西農業產業化發展已逐步駛入高品質發展快車道，強調會以最優的環境、最好的政策、最高的禮遇，全心全意為在贛台胞台企辦實事、做好事、解難事 。

會上包含江西省內的九江市、鷹潭市、撫州市、新餘市、宜春市、上饒市也分別進行農業產業推薦。例如江西芝露華生物科技公司與南豐縣政府甲魚精和預製菜項目；江西省義居人生物科技有限與德安縣政府食用菌生產項目等，凸顯贛台兩地在現代農業產業合作的可能潛力。